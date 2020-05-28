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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteriyle efsaneleşen Zafer Ergin herkesin takdirini topluyor. 77 yaşındaki usta oyuncu özel hayatını gözlerde önüne sermeyenlerden. Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin'in bir kızı ve kocaman bir torunu olduğunu görenler şaşırdı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olmak üzere ünlülerin çocukları.

28.05.2020 16:54 - Son Güncelleme: 28.05.2020 16:54
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

İşte başta Zafer Ergin'in kızı ve torunu olmak üzere ünlü isimlerin gözlerden uzak çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

PELİN AKİL'İN KIZLARI

Alin ve Lina

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

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