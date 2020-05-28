Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in meğer bir kızı varmış! İşte Zafer Ergin'in kızı Esra

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteriyle efsaneleşen Zafer Ergin herkesin takdirini topluyor. 77 yaşındaki usta oyuncu özel hayatını gözlerde önüne sermeyenlerden. Arka Sokaklar'ın yıldızı Zafer Ergin'in bir kızı ve kocaman bir torunu olduğunu görenler şaşırdı. İşte başta Arka Sokaklar'ın Rıza Babası olmak üzere ünlülerin çocukları.

28.05.2020 16:54 - Son Güncelleme: 28.05.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





