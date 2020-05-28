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Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

Kemal Sunal'ın 1979 yılında yayınlanan ve çok sevilen filmlerinden biridir Korkusuz Korkak... Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder. Ancak ne ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır ne de ölecektir. İşte hikaye böyle başlar. Korkusuz Korkak'ın en çok merak edilen isimlerinden biri de Sevil hemşireyi canlandıran Ayşin Atav. Ayşin Atav şimdi 71 yaşında ve hala güzel.

28.05.2020 17:16 - Son Güncelleme: 28.05.2020 17:16
Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

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Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biridir Korkusuz Korkak. Ve o filmin güzeller güzeli Sevil hemşiresi filmin en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Peki Korkusuz Korkak'ın güzel hemşiresi Ayşin Atav şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Ayşin Atav olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimleri.

Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

Müjde Ar

Korkusuz Korkak'ın güzel Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdi 72 yaşında! Kemal Sunal'ın rol arkadaşının son hali

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

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