Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi de çok ünlü çıktı! Bakın kim
Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterini canlandıran 76 yaşındaki Zafer Ergin, 13 sezondur bu rolü ile herkesi mest etti. Öte yandan Zafer Ergin'in pek çok genç oyuncuya örnek bir isim. 500 bölümü geride burakan Arka Sokaklar'ın efsanesi Zafer Ergin'in hayatını inceleyen sevenleri, eski eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde hayrete düştü. İşte ünlülerin eski eşleri...
26.04.2019 15:28
- Son Güncelleme: 26.04.2019 15:28
500 bölümü aşkın süredir Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin belki de bu konuda bir rekora imza attı. Karakteri ile takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatı merak ediliyor. Hakkında öyle bir gerçek çıktı ki şaşırmamak elde değil. Zafer Ergin'in eski eşi olan o ünlü ismin kim olduğunu biliyor musunuz?
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