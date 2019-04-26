Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi de çok ünlü çıktı! Bakın kim

500 bölümü aşkın süredir Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin belki de bu konuda bir rekora imza attı. Karakteri ile takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatı merak ediliyor. Hakkında öyle bir gerçek çıktı ki şaşırmamak elde değil. Zafer Ergin'in eski eşi olan o ünlü ismin kim olduğunu biliyor musunuz?