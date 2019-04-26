Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. Onlardan biri de Esin Civangil'di. Şu an 36 yaşında olan Esin Civangil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

26.04.2019 13:49 - Son Güncelleme: 26.04.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





