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Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. Onlardan biri de Esin Civangil'di. Şu an 36 yaşında olan Esin Civangil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

26.04.2019 13:49 - Son Güncelleme: 26.04.2019 13:52
Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Ekmek Teknesi dizisinde Jale karakterine hayat veren ve akıllara kazının Esin Civangil'in son hali görenler çok şaşırdı. İşte başta Esin Civangil olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Bulut Aras

Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Bilgen Gökçen

Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Durmuş Çiğdem

Ekmek Teknesi'nin Jale'siydi onu hatırladınız mı? Değişimi çok şaşırttı

Coşkun Göğen

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