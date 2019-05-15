Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'in eski eşi bakın kim çıktı! Bu gerçeğe çok şaşıracaksınız
Rıza Baba namıdiğer Rıza Soylu karakteri ile ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın başrolü Zafer Ergin, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya. Sevenleri 'Rıza Baba' karakterine can veren usta oyuncu hakkında her detayı mercek altına almışken, Zafer Ergin hakkındaki o gerçek hayranlarını şaşırtacak cinsten... Zafer Ergin'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu ile bir dönem evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte o isim.
15.05.2019 18:33
- Son Güncelleme: 16.05.2019 00:25
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