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Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den flaş yorum: Dizi başladığında ben de 8 yaşındaydım

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yapılan yorumlar furyasına katıldı. Usta oyuncu Zafer Ergin, fenomen dizi 'Arka Sokaklar'la ilgili espri yaptı. Dizideki çocuk oyuncuların yıllar içerisinde büyüdüğün söyleyen Ergin, "Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" dedi.

07.11.2020 09:37 - Son Güncelleme: 07.11.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





