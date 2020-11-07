Haberler
Galeri
Magazin
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den flaş yorum: Dizi başladığında ben de 8 yaşındaydım
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den flaş yorum: Dizi başladığında ben de 8 yaşındaydım
Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur canlandırdığı Rıza Soylu karakteri ile hafızalara kazınan Zafer Ergin, Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yapılan yorumlar furyasına katıldı. Usta oyuncu Zafer Ergin, fenomen dizi 'Arka Sokaklar'la ilgili espri yaptı. Dizideki çocuk oyuncuların yıllar içerisinde büyüdüğün söyleyen Ergin, "Ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" dedi.
07.11.2020 09:37
- Son Güncelleme: 07.11.2020 09:37
'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin, Etiler'de görüntülendi.
Bir mekanda yemek yiyen usta oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Arka Sokaklar'dan bahseden 78 yaşındaki oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" dedi.
Ardından Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.
Zafer Ergin daha önce de dizinin 15. sezonu için "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz" diye konuşmuştu.