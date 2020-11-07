Haberler
Galeri
Magazin
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalanmıştı! Melisa Ural aşk iddialarına yanıt verdi! Sevgilisi...
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı gecelerde yakalanmıştı! Melisa Ural aşk iddialarına yanıt verdi! Sevgilisi...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı'yla önceki akşam Etiler'deki bir mekandaydı. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı'nın lüks cipine bindi. Flaşların patlamasıyla panikleyen ikili, Serhan Adalı'nın görüntü alınmasını engellemek için gaza basmasıyla gözden kayboldu. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı'yla ilişki yaşadığı iddiasına yanıt verdi.
07.11.2020 09:10
- Son Güncelleme: 07.11.2020 09:10
Bir süredir abisi Engincan Ural ve arkadaşlarıyla birlikte Miami'de olan Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Türkiye'ye döndü. Önceki akşam Etiler'de bir mekanda görüntülenen Melisa'nın yanında Serhat Adalı da vardı.
Sibel Can'ın kızı Melisa, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı ve Beşiktaşlı yönetici Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı ile önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İkili, flaşların patlamasıyla şok yaşadı, Adalı, görüntü alınmaması için gaza bastı.
Arka koltukta oturan Melisa ise şaşkınlığını gizleyemedi.
AŞK İDDİALARINA İLK YANIT
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Adalı'yla ilişki yaşadığı iddiasına yanıt verdi.
Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı: "Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi'nin nişanlısı...