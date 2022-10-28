Hakan Ural’ın gözünden sakındığı eşine bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! 2005 yılında evlendiği eşi meğer...
Şarkıcı Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural; Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba oldu. 2005 yılında da Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği kızı dünyaya geldi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural, bu kez kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem oldu. Melisa Ural, babasının eşi Ezgi Can Ural'ın keyifli anlarını sosyal medya da paylaştı. Ezgi Can Ural kısa sürede gündem olurken güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi...
Zor bir çocukluk geçiren ve ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, 16'sında mankenlik yapmaya başladı ve hayatı tümüyle değişti.
Yeşilçam'dan üst üste teklif alan Ural, 19 yaşında ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu. Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Sibel Can ile 1999'da boşanan Hakan Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı.
Ezgi Can Ural ile 2005'te nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Ural, 2013'te Gisella'yı kucağına alarak üçüncü kez baba oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural, bu kez kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi.