Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’in sevgilisi Doya Doya Moda’dan çıktı! ’Güzelimin ilk günü hayırlı olsun’ Meğer 1 yıldır birliktelermiş!

'Arka Sokaklar' 17'nci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, dizinin oyuncuları da özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Dizi ile tanıdığımız Furkan Göksel oynadığı çocuk karakteriyle hayatımıza girmişti. Hüsnü Çoban'ın oğulları büyüdü de aşk hayatlarındaki hareketliliklerle magazin dünyasını sallıyor.