Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh’un kızının annesiyle benzerliği akıllara zarar! Gözden uzak yaşayan Gülenay...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut karakteri ile tanınan oyuncu Şevket Çoruh'un gerçek hayatta boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un kız Gülenay Çoruh, babasından daha çok yine ünlü bir oyuncu olan annesi Günay Karacaoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor.