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Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın yıllar sonra ortaya çıktı: Artık bambaşka biri! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı...

İlk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasıyla adını duyuran ve ardından rol aldığı arka Sokaklar dizisinde canlandırıldığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, evlendikten sonra adeta sırra kadem bastı. Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra İstanbul'dan taşınan Pınar Aydın, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:50 Güncelleme 12 Ocak 2024, 15:50
Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın yıllar sonra ortaya çıktı: Artık bambaşka biri! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı... 1

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, yıllar sonra gündem oldu.

Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın yıllar sonra ortaya çıktı: Artık bambaşka biri! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı... 2

Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşan sürdüren ünlü oyuncunun son halin merak edilip araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar’ın Kıvırcık Pınar’ı Pınar Aydın’ın yıllar sonra ortaya çıktı: Artık bambaşka biri! Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı... 3

Şimdilerde 42 yaşında olan iki çocuk annesi Pınar Aydın'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü.

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