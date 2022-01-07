Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin gelini Asiye sosyal medyayı salladı! Melisa Şalgam'ın güzelliği dillere destan gören bir daha bakıyor
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin gelini Asiye sosyal medyayı sallıyor! Melisa Şalgam'ın güzelliği dillere destan, ünlü oyuncuyu gören bir daha bakıyor... 2006 yılından bu yana ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'ye hayat veren genç oyuncu 'Melisa Şalgam nereli, kaç yaşında?' gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte sosyal medya gündeminden düşmeyen Melisa Şalgam...
07.01.2022 17:05
- Son Güncelleme: 07.01.2022 17:07
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin gelini Asiye sosyal medyayı salladı! Melisa Şalgam'ın güzelliği dillere destan gören bir daha bakıyor...
2006 yılından beri ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam, güzelliğiyle Instagram gündeminde.
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin gelini Asiye karakterine hayat veren 'Melisa Şalgam nereli, kimdir?' gelin yakından tanıyalım.
MELİSA ŞALGAM NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1996 yılında Samsun'da dünyaya gelen Melisa Şalgam, İstanbul Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi.