Vav TV İzle
Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse'yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Alişan'ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse'yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son olarak sarı saçlarıyla arz-ı endam etmişti. Ancak 3 Ocak'ta imaj değişikliğine giden Buse Varol'un sarışınlığı sadece 3-4 gün sürdü. Eski haline dönen Buse Varol sonra da aldı bavulu gitti.

08.01.2022 09:03 - Son Güncelleme: 08.01.2022 09:05
Alişan’ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse’yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Alişan'ın güzeller güzeli eşi Buse Varol durmuyor. Önceki gün yeni imajıyla sosyal medyayı sallayan Buse Varol'un yeni imajıyla olan aşkı uzun sürmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse’yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Alişan’ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse’yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.

Alişan’ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse’yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza atmıştı. Saçlarını sarı renge boyatarak imaj değiştiren oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Alişan’ın eşi Buse Varol eskisine geri döndü biri Buse’yi durdursun! Alişan burun kıvırınca anında çark etti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı.

SON DAKİKA