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Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz günlerde geçirdiğ Fransız askı operasyonuyla magazin manşetlerini süslemişti. Sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Seda Sayan bikinili yakalandı.

27.07.2021 15:53 - Son Güncelleme: 27.07.2021 15:53
Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü isimlerden.

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Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Güneşin ve denizin keyfini süren Seda Sayan önceki gün Torba'daki demirli teknesinde objektiflere yakalandı.

Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Seda Sayan, bikinili görüntü vermemek için denize de pareoyla girmeyi tercih etti. Sık sık estetik operasyonlarla gündeme gelen Seda Sayan'ın yıllara meydana okuyan fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Habertürk'ün haberine göre; Soluğu Bodrum'da alan şarkıcı Seda Sayan'ın tatili tam gaz devam ediyor. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sayan, geçtiğimiz gün Torba'da demirli teknesinde objektiflere yansıdı.

Seda Sayan da bikinili yakalananlar kervanına katıldı ilk işi kendini sarıp sarmalamak oldu! Estetikle yeni bir yüz yaptıran Seda Sayan...

Siyah puantiyeli bir bikini giydiği görülen 58 yaşındaki şarkıcı, elinden telefonunu düşürmedi.