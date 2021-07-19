Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özgür Ozan’ın memleketi...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan bakın aslen nereliymiş! Ünlü oyuncu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Yapım ekibinin yeni bir karakter katmak adına İsmail Demirci ile görüşmelere başladığı iddia edilirken diziye veda eden Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ozan'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Özgür Ozan'ın memleketi...
19.07.2021 22:39
- Son Güncelleme: 19.07.2021 22:39
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri ile büyük beğeni toplayan Özgür Ozan, diziden ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.
Yapım ekibinin yeni bir karakter katmak adına İsmail Demirci ile görüşmelere başladığı iddia edilirken diziye veda eden Özgür Ozan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...