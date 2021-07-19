Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Özgür Ozan’ın memleketi...

İlk ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Özgür Ozan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte başta Özgür Ozan olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...