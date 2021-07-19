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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu... Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Deren Talu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri 'Su gibi' yorumlarında bulundu. İşte Deren Talu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...

19.07.2021 23:32 - Son Güncelleme: 19.07.2021 23:32
Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deren Talu, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Deren Talu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri 'Su gibi' yorumlarında bulundu.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu

Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan ünlü ismin paylaşımı, binlerce beğeni aldı.