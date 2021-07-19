Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu derin yırtmaçlı süper minisi ile boy gösterdi! Sosyal medya yandı kavruldu... Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Talu, derin yırtmaçlı süper mini eteği ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. Deren Talu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri 'Su gibi' yorumlarında bulundu. İşte Deren Talu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
19.07.2021 23:32
- Son Güncelleme: 19.07.2021 23:32
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deren Talu, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi.
Deren Talu'nun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken takipçileri 'Su gibi' yorumlarında bulundu.