Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü
Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe paylaştı paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü modacı Ivana Sert, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Beyaz bikinisi ile objektif karşısına geçen Sert, havuzda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı pozlar veren Sert, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Sert'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Ivana Sert'in çok konuşulan o paylaşımı...
19.07.2021 21:59
- Son Güncelleme: 19.07.2021 22:24