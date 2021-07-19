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Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe paylaştı paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü modacı Ivana Sert, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla çok konuşuldu. Beyaz bikinisi ile objektif karşısına geçen Sert, havuzda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça iddialı pozlar veren Sert, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Sert'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Ivana Sert'in çok konuşulan o paylaşımı...

19.07.2021 21:59 - Son Güncelleme: 19.07.2021 22:24
Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü.

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Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü modacı, beyaz bikinisi ile havuzda verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Ivana Sert'in takipçilerini ikiye böldü.

Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Sert'in fit haline dikkat çekerek ünlü modacının paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

Ivana Sert bikinili pozlarını peş peşe yayınladı paylaşımı olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Ivana Sert'in verdiği pozları fazla iddialı bularak ünlü ismi eleştirdi.