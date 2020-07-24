Haberler Galeri Magazin Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...

2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Şu sıralar tatil fotoğraflarıyla çok konuşulan Ela Yörüklü'nün havuz başındaki mayolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin tatil fotoğrafları.

24.07.2020 16:24 - Son Güncelleme: 24.07.2020 16:24
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi.

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Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...

Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün mayolu havuz başı karesi sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...
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