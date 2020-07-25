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Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyuran 32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'le olan ayrılığının ardından nispet yaparcasına aşk pozları vermeye devam ediyor. Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı'yla plajda sarmaş dolaş görüntülendi. Aşk sarhoşu merve hem sarı mayosu hem de kahkahalarıyla plajı inletti.

25.07.2020 09:28 - Son Güncelleme: 25.07.2020 09:28
Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Eski eşi Murat Dalkılıç özel hayatında zor günler geçirirken, Merve Boluğur mutluluk sarhoşu oldu. Dalkılıç'ın Hande Erçel'den ayrılmasının hemen ardından, Boluğur yeni aşkıyla el ele ortaya çıktı.

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Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Çeşme Alaçatı'da tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile bir an bile ayrılmıyor.

Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Yeni sevgilisi ile locada güneşlenen Merve Boluğur, turuncu mayosu ile dikkat çekti.

Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

El ele tutuşarak denize giren ikilinin, romantik anları görülmeye değerdi.

Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

32 yaşındaki güzel ile sevgilisi, yanlarında getirdikleri top ile denizde oynadı.

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