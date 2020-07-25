Haberler Galeri Magazin Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Merve Boluğur aşk sarhoşu! Yeni sevgilisiyle plaja inen Merve turuncu mayosu ve kahkalarıyla ortalığı yıktı

Geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyuran 32 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'le olan ayrılığının ardından nispet yaparcasına aşk pozları vermeye devam ediyor. Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı'yla plajda sarmaş dolaş görüntülendi. Aşk sarhoşu merve hem sarı mayosu hem de kahkahalarıyla plajı inletti.

25.07.2020 09:28 - Son Güncelleme: 25.07.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





