Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü kırmızı mayosuyla, havuz başında! Arka Sokaklar'ın Ela'sı...
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Şu sıralar tatil fotoğraflarıyla çok konuşulan Ela Yörüklü'nün kırmızı mayolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin tatil fotoğrafları.
17.07.2020 17:17
- Son Güncelleme: 17.07.2020 17:17
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