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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Ailesi ile birlikte Bodrum tatilinde olan Fahriye Evcen oğlu Karan ile paylaşımının ardından takipçilerinin karşısına bir kez daha güneşlenirken çıktı. Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmayı tercih eden Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Huzur dolu bir tatil geçirdiği yüzünün aldığı ifadeden belli olan Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımının ardından boyu merak edildi.

17.07.2020 17:29 - Son Güncelleme: 17.07.2020 17:52
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftten Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk bikinili pozunu vermiş ve güzelliği ile dikkat çekmişti.

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Evcen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bu paylaşımla, kendisini eleştirenlere bir kez daha yanıt vermiş oldu.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

Önce kimonosu ile paylaşımda bulunan güzel oyuncu, ardından ikinci kez verdiği bikinili görüntü ile adından yine söz ettirdi. Evcen'in kimonolu fotoğrafında boyunun uzunluğu dikkat çekti. Peki Fahriye Evcen'in boyu kaç? İşte ünlülerin boyları...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

HANDE ERÇEL - 175 CM

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'
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