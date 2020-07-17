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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Ailesi ile birlikte Bodrum tatilinde olan Fahriye Evcen oğlu Karan ile paylaşımının ardından takipçilerinin karşısına bir kez daha güneşlenirken çıktı. Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmayı tercih eden Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Huzur dolu bir tatil geçirdiği yüzünün aldığı ifadeden belli olan Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımının ardından boyu merak edildi.

17.07.2020 17:29 - Son Güncelleme: 17.07.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





