Arka Sokaklar'da büyük aşk yaşayıp evlenmişlerdi! Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Meğer...

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Gamze Özçelik mesleğini bıraktıktan sonra maneviyata yönelme kararı almıştı. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Özçelik 2008 yılında rol arkadaşı Uğur Pektaş ile dünyaevine girmişti. 1 çocukları bulunan çift 2011 yılında boşanmıştı. Şimdilerde yaptığı yardım faaliyetleriyle gönüllere taht kuran Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş aralarındaki o gerçekle şaşırttı! İkili meğer...