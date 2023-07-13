15 yıl önce evlenen Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’a ilginç yorum: Boşanınca daha mı değerli oldunuz? “Boşandık” diyen Pınar...
Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, geçen günlerde boşanma haberlerine verdiği yanıtla gündem olmuştu. Atacan da çıkan haberlere kayıtsız kalmamış ve sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü çift şimdi ise bir takipçilerinin kendilerine yaptığı yorumla gündem oldu. Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş bir pozunu yönelten Altuğ'a takipçisi "Boşanınca daha mı değerli oldunuz?" sorusunu yöneltti. İşte haberin detayları...
13.07.2023 11:50 - Son Güncelleme: 13.07.2023 11:50
1994 yılında Miss Turkey seçilen ve kariyerine oyunculukla sunuculuğu da ekleyen Pınar Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.