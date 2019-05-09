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Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Özgür Ozan'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar dizisinin Rıza baba ve Hüsnü Çoban rollerindeki Zafer Ergin ile Özgür Ozan, özel hayatlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Arka Sokaklar'ın yıldızları Zafer Ergin ve Özgür Ozan hayranlarının ilgisi her geçen gün artıyor. İşte ikili hakkında kimsenin bilmediği o gerçek...

09.05.2019 22:15 - Son Güncelleme: 10.05.2019 01:51
Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncuları Zafer Ergin ve Özgür Ozan, oyunculuklarıyla gençlere örnek olmaya devam ediyor. Sevilen oyuncular Zafer Ergin ve Özgür Ozan Arka Sokaklar ile efsaneleşirken, hayranları özel hayatlarını mercek altına aldı. Arka Sokaklar ile 500 bölümü geride bırakan Zafer Ergin ve Özgür Ozan aralarındaki gerçek ile sosyal medyayı salladı.

Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

Arka Sokaklar dizisinin Zafer Ergin ile Hüsnü Çoban'ı herkesi şaşkına çevirdi! Meğer...

ALİ ATAY
20 Nisan 1976

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