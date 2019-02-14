Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik
Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle herkesin gönlünde taht kurdu. Efsane diziler arasına giren Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan, hayranları tarafında oldukça merak edilen ünlüler arasında. 505. bölüme gelerek efsaneleşen Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın adeta ikizi denebilecek bir isim ortaya çıktı. İşte herkesi hayrete düşüren o benzerlik...
14.02.2019 21:16
- Son Güncelleme: 14.02.2019 21:16
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