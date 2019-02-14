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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Ozan, Hüsnü Çoban karakteriyle herkesin gönlünde taht kurdu. Efsane diziler arasına giren Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan, hayranları tarafında oldukça merak edilen ünlüler arasında. 505. bölüme gelerek efsaneleşen Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ın adeta ikizi denebilecek bir isim ortaya çıktı. İşte herkesi hayrete düşüren o benzerlik...

14.02.2019 21:16 - Son Güncelleme: 14.02.2019 21:16
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Ozan, öyle birine benzetildi ki görünce çok şaşıracaksınız. İşte Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Ozan'ın benzeri olduğu iddia edilen dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in babası...

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

İki ünlü isim de keskin yüz hatlarına sahip.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Puhu TV'deki 'Fi' dizisinin Bilge'si Büşra Develi (23) vizyondaki 'Ayla' filmindeki performansı ile izleyiciden tam not aldı.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Büşra Develi, 'İngiliz Hasta', 'Çikolata', 'Üç Renk: Mavi' gibi filmleri ile tanınan Fransız yıldız Juliette Binoche'a ikizi kadar benziyor.

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