Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan 'pes' dedirtti! Herkesi şaşırtan benzerlik

Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Ozan, öyle birine benzetildi ki görünce çok şaşıracaksınız. İşte Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle gönüllerde taht kuran Özgür Ozan'ın benzeri olduğu iddia edilen dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in babası...