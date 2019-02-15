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Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin geçtiğimiz Nisan ayında Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. O günden bu yana yeni bir ev arayan Cansu Dere, nihayet aradığı evi buldu. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tuttu. Cansu Dere'nin evinin değerinin 10 milyon lira olduğu iddia edildi. Fakat bu lüks ev tercih sadece Cansu Dere'ye ait değil. Ünlülerin evleri ağızları açık bırakacak cinsten.

15.02.2019 11:39 - Son Güncelleme: 15.02.2019 11:39
Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Geçtiğimiz Nisan ayında Bebek'teki yalı dairesine hırsız giren Cansu Dere, o günden beri aradığı evi sonunda buldu. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tuttu.

Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Bebek-Aşiyan'daki evinden taşınan Cansu Dere, yeni yaşam için tercihini Kandilli'den yana kullandı.

Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Oyuncu, 120 metrekarelik bir yalı dairesine taşındı. Önceki akşam Hotel Les Ottamans'ta düzenlenen davete katılan Dere, çıkışta evine gitmek üzere aracıyla Anadolu yakasına geçti.

Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Dere'nin yeni evinin değerinin 10 milyon TL olduğu iddia edildi.

Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri
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