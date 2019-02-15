Cansu Dere'nin 10 milyon liralık evi dudak uçuklattı! Ünlülerin evleri

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin geçtiğimiz Nisan ayında Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. O günden bu yana yeni bir ev arayan Cansu Dere, nihayet aradığı evi buldu. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tuttu. Cansu Dere'nin evinin değerinin 10 milyon lira olduğu iddia edildi. Fakat bu lüks ev tercih sadece Cansu Dere'ye ait değil. Ünlülerin evleri ağızları açık bırakacak cinsten.

15.02.2019 11:39 - Son Güncelleme: 15.02.2019 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





