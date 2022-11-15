Vav TV İzle
Haberler Magazin Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Arda Türkmen baba oldu! Ünlü şef Arda Türkmen, geçen sene Nisan ayında sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin, geçen aylarda ise bebek bekledikleri ortaya çıktı. Doğuma haftalar kala yayınladıkları pozlarla adlarından söz ettiren ikiliden müjdeli haber geldi. Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, Ada adını verdikleri kızlarına kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Arda Türkmen ise eşi ve minik kızıyla verdiği pozu "Biz bugün 3 olduk" notuyla yayınladı. İşte Arda Türkmen'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.11.2022 22:26 - Son Güncelleme: 15.11.2022 22:58
Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' diyen ikili, 200 davetlinin katıldığı düğünleriyle günlerce konuşuldu.

Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında ise bebek müjdesi geldi.

Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Ünlü çift bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" sözleriyle duyurdu.

Arda Türkmen baba oldu! “Biz bugün 3 olduk” deyip müjdeyi duyurdu! İşte eşi Melodi Elbirliler ve minik bebeğiyle ilk aile fotoğrafı...

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Melodi Elbirliler, geçen ay bir otelde baby shower partisi düzenledi.

SON DAKİKA