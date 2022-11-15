Ben Bu Cihana Sığmazam Habib’i Burak Altay’ın ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer aynı dizide...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Habib karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Altay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansıyla beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Altay'ın ilk eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Altay'ın eski eşiyle aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Burak Altay'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
15.11.2022 21:16 - Son Güncelleme: 15.11.2022 21:18
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'da Habib karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Altay'ın hayatı merak konusu oldu.