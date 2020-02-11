Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı
Barcelona'ya geri dönen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan 12 Mart 2018'de hayatlarını birleştirmiş, 26 Ekim'de de ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almışlardı. Hamza Arda 1 yaşında ve yakın zamanda bir kardeş geliyor. Dört aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yaratmıştı. Hamza Arda'yı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra da fit bir görünüm sergiyelin Turan'ın sırrı ortaya çıktı.
Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.
BOL BOL KİNOA TÜKETİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden yenge, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.