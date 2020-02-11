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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Barcelona'ya geri dönen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan 12 Mart 2018'de hayatlarını birleştirmiş, 26 Ekim'de de ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almışlardı. Hamza Arda 1 yaşında ve yakın zamanda bir kardeş geliyor. Dört aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yaratmıştı. Hamza Arda'yı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra da fit bir görünüm sergiyelin Turan'ın sırrı ortaya çıktı.

11.02.2020 13:03 - Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

BOL BOL KİNOA TÜKETİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden yenge, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Bir formda anneden, diğer bir formda anneye geçelim.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

FAHRİYE EVCEN NASIL ZAYIFLADI?

Doğumundan sonra çekilen fotoğrafları çok konuşulan Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi. Doğumdan sonra 12 kilo veren Fahriye Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.

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