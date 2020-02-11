Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Açıklamasıyla şaşırtmıştı

Barcelona'ya geri dönen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan 12 Mart 2018'de hayatlarını birleştirmiş, 26 Ekim'de de ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almışlardı. Hamza Arda 1 yaşında ve yakın zamanda bir kardeş geliyor. Dört aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan, ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yaratmıştı. Hamza Arda'yı kucağına aldıktan kısa bir süre sonra da fit bir görünüm sergiyelin Turan'ın sırrı ortaya çıktı.

11.02.2020 13:03 - Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





