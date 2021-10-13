Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Özge Törer'le arasındaki fark dikkat çekti
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın kaç yaşında çıktı! Osman Gazi karakteri ile Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Atiksoy'un özellikle yaşı merak konusu oldu. Meslektaşı Berk Oktay ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Atiksoy'un, dizide Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşındaymış...
13.10.2021 21:08
- Son Güncelleme: 13.10.2021 21:08
Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle büyük beğeni topladı.
Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Atiksoy'un özel hayatı merak da edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Meslektaşı Berk Oktay ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Öte yandan Atiksoy'un, dizide Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile arasındaki fark dikkat çekti. İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimler ve yaşları...