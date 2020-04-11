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Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinde canlandırdığı Sevil karakteri ile akıllara kazınmıştı Songül Ülkü. 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya gelen Songül Ülkü, Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ancak daha sonrasında oyunculuktan elini eteğini çekti. Perihan Abla dizisinde Sevil karakterini canlandıran Songül Ülkü'nün yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Songül Ülkü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

11.04.2020 13:46 - Son Güncelleme: 11.04.2020 13:46
Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı.

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Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz'de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü yıllar sonra ortaya çıktı ve görenleri şaşırttı.

İşte başta Songül Ülkü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...
Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

ÖMER DÖNMEZ

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