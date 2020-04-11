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Perihan Abla'nın Sevil'i olarak hafızalara kazındı! Songül Ülkü'nün bir de son haline bakın...

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinde canlandırdığı Sevil karakteri ile akıllara kazınmıştı Songül Ülkü. 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya gelen Songül Ülkü, Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla'dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ancak daha sonrasında oyunculuktan elini eteğini çekti. Perihan Abla dizisinde Sevil karakterini canlandıran Songül Ülkü'nün yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte başta Songül Ülkü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

11.04.2020 13:46 - Son Güncelleme: 11.04.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





