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Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerinin isminin Asil Aslan olacağını açıklamış ve bu açıklama yıldız futbolcu 'Arda Turan'ın Galatasaray sevgisi' olarak yorumlanmıştı. Ekim 2018 yılında ilk oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Arda Turan, Hamza Arda'nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Turan, onun için de aynı şekilde birikim yapmayı planlıyor. Bazı ünlü isimler çocukları dünyaya geldiğinde onlar için yatırım yaparken bazıları ise henüz doğmadan kesenin ağzını açıyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar...

09.02.2020 11:59 - Son Güncelleme: 09.02.2020 12:12
Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

Arda Turan ilk oğlu Hamza Arda'nın geleceği için yatırım yapmaya başladı. Mart 2018'de Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, Ekim 2018'de ilk çocuğu Hamza Arda'yı kucağına alarak babalık heyecanını yaşadı.

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Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, ikinci oğullarına Asil Aslan adını koyacaklarını açıklamış, bu gelişme ise 'Arda Turan'ın Galatasaray sevgisi' olarak yorumlanmıştı.

Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.

Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

"ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI"

"Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum."

Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

İkinci çocuğu için de aynı yatırımı yapacakları konuşulan Arda Turan - Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk çocukları Hamza Arda'nın geleceği için her ay bakın ne yapıyor...

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