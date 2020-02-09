Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerinin isminin Asil Aslan olacağını açıklamış ve bu açıklama yıldız futbolcu 'Arda Turan'ın Galatasaray sevgisi' olarak yorumlanmıştı. Ekim 2018 yılında ilk oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Arda Turan, Hamza Arda'nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Turan, onun için de aynı şekilde birikim yapmayı planlıyor. Bazı ünlü isimler çocukları dünyaya geldiğinde onlar için yatırım yaparken bazıları ise henüz doğmadan kesenin ağzını açıyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar...

09.02.2020 11:59 - Son Güncelleme: 09.02.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





