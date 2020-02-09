Arda Turan'dan oğluna şoke eden yatırım! Geleceğini garanti altına almak için her ay...
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerinin isminin Asil Aslan olacağını açıklamış ve bu açıklama yıldız futbolcu 'Arda Turan'ın Galatasaray sevgisi' olarak yorumlanmıştı. Ekim 2018 yılında ilk oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Arda Turan, Hamza Arda'nın geleceği için şimdiden yatırım yapmaya başladı. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Turan, onun için de aynı şekilde birikim yapmayı planlıyor. Bazı ünlü isimler çocukları dünyaya geldiğinde onlar için yatırım yaparken bazıları ise henüz doğmadan kesenin ağzını açıyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar...
"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ"
Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu açıklamaları yapmıştı:
İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamda Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok.
"ANNE ÇOCUĞUNA KENDİSİ BAKMALI"
"Çocuk aile ile birlikte, sevgi ile büyümeli. Dadı bana yardımcıdır. Paranız çok, doğurup dadılara veriyorsunuz. Öyle ben de hamile kalırdım" diyenler oluyor. Saçma sapan yorumlar... Bir anne tabii ki çocuğuna kendi bakmalı, kendi ilgilenmeli. Çalışan anneleri tenzih ederek söylüyorum."