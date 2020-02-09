Sefirin Kızı setinde aşk! İnatçı Sancar Engin Akyürek'i sevgilisiyle el ele hayranları yakaladı
Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek aşkı aynı dizideki rol arkadaşında buldu. Sefirin Kızı dizisinde başlayan aşkı Engin Akyürek hayranları ortaya çıkardı. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek, dizideki eşi Menekşe karakterine hayat veren genç oyuncu ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Dizi setinde başlayan aşk, 9 Şubat 2020 Pazar günü magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...
Sefir'in Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek aşkı dizideki rol arkadaşında buldu. Adı daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu, meslektaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.
İlk olarak Kader adlı filmde Cevat karakterine hayat veren Engin Akyürek, daha sonra Bir Küçük Eylül Meselesi'nde Tekin karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl kendisini Çocuklar Sana Emanet adlı Çağan Irmak filminde izledik. Son olarak Bergüzar Korel'le başrollerini paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" adlı filmde rol aldı.