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Arda Güler'den aile pozu! Annesi, babası ve ablası bir araya geldi! Ablası Arda Güler'i sarıp sarmaladı! İşte o fotoğraflar...

Arda Güler'den aile pozu! Annesi, babası ve ablası Bir araya geldi! Ablası Arda Güler'i sarıp sarmaladı! Genç futbol yıldızı Arda Güler, ailesiyle birlikte çekilmiş sıcak ve samimi bir aile pozuyla gündeme geldi. Annesi, babası ve ablasıyla bir araya gelen Güler'in o fotoğrafına beğeni yağdı. Paylaşılan fotoğraflarda, ablasının Arda'yı sevgiyle sarıp sarmaladığı anlar dikkat çekti. İşte Arda Güler ve ailesi...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 22:00 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 22:12
Arda Güler’den aile pozu! Annesi, babası ve ablası bir araya geldi! Ablası Arda Güler’i sarıp sarmaladı! İşte o fotoğraflar... 1

Genç futbol yıldızı Arda Güler, ailesiyle birlikte çekilmiş sıcak ve samimi bir aile pozuyla gündeme geldi. Annesi, babası ve ablasıyla bir araya gelen Güler'in o fotoğrafına beğeni yağdı.

Arda Güler’den aile pozu! Annesi, babası ve ablası bir araya geldi! Ablası Arda Güler’i sarıp sarmaladı! İşte o fotoğraflar... 2

Genç yetenek Arda Güler, Real Madrid ve A Milli Takım'da başarılı mücadelesiyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Arda Güler’den aile pozu! Annesi, babası ve ablası bir araya geldi! Ablası Arda Güler’i sarıp sarmaladı! İşte o fotoğraflar... 3

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Arda Güler özel yaşamıyla milyonların yakın markajında.

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