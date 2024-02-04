ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Oyuncu çift geçen günlerde müjdeli haberi duyurdu ve bir kızları olacağını açıkladı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiksoy, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Kızının adını rüyasında gördüğünü belirten Atiksoy, "Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi" dedi. İşte detaylar...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine girdi.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden geçen aylarda bebek haberi geldi.
Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini şu sözlerle açıkladı: "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun.