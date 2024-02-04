Yıldız Çağrı Atiksoy’dan merak uyandıran isim açıklaması! Kızının adını rüyasında gördü! “Asla duymadığım bir isimdi...”

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Oyuncu çift geçen günlerde müjdeli haberi duyurdu ve bir kızları olacağını açıkladı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiksoy, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Kızının adını rüyasında gördüğünü belirten Atiksoy, "Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi" dedi. İşte detaylar...