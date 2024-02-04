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Yıldız Çağrı Atiksoy’dan merak uyandıran isim açıklaması! Kızının adını rüyasında gördü! “Asla duymadığım bir isimdi...”

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Oyuncu çift geçen günlerde müjdeli haberi duyurdu ve bir kızları olacağını açıkladı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Atiksoy, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Kızının adını rüyasında gördüğünü belirten Atiksoy, "Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 10:03 Güncelleme 04 Şubat 2024, 10:14
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan merak uyandıran isim açıklaması! Kızının adını rüyasında gördü! “Asla duymadığım bir isimdi...” 1

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine girdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan merak uyandıran isim açıklaması! Kızının adını rüyasında gördü! “Asla duymadığım bir isimdi...” 2

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden geçen aylarda bebek haberi geldi.

Yıldız Çağrı Atiksoy’dan merak uyandıran isim açıklaması! Kızının adını rüyasında gördü! “Asla duymadığım bir isimdi...” 3

Ünlü oyuncu, çocuğunun cinsiyetini şu sözlerle açıkladı: "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun.

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