Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları hayrete düşeceksiniz!
Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Aras Bulut İynemli 5 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.
ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı.
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.
ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?
25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Okuluna hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı.
2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.
Aras Bulut İynemli, son dönemin en popüler oyuncuları arasında. 28 yaşındaki başarılı oyuncu İynemli'nin ablası sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ile dikkat çeken Yeşim İynemli'yi görenler şaşırdı. İşte Çukur dizisi ile yıldızı bir kez daha parlayan Aras Bulut İynemli ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...