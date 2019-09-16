Aras Bulut İynemli'nin ablasını görenler şaşıp kalıyor! Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları hayrete düşeceksiniz!

Son dönemin popüler yapımlarından Çukur'da rol alan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ne kadar popüler olursa olsun, ailesini kameralardan uzak tutmaya çalışanlardan. Her ne kadar erkek kardeşi kendisi gibi oyuncu olsa da bu zamana kadar oyuncu bir kardeşi olduğunu kimse bilmiyordu. Peki Aras Bulut İynemli'nin ablasını biliyor musunuz? Aras Bulut İynemli 5 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Öte yandan Hande Erçel'in kardeşi ise sosyal medya fenomeni ve göz önünde olanlardan. İşte ünlülerin kardeşleri ve akrabaları.

16.09.2019 13:26 - Son Güncelleme: 16.09.2019 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





