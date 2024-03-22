Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'ye hapis şoku! Darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme! Eşi suç duyurusunda bulunmuştu...

Eda İynemli, geçen haftalarda eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşine darp uyguladığı iddiaları sonrası açılan davada mahkeme kararını verdi. Eda İynemli'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen açılan kamu davasında, mahkeme oyuncu Orçun İynemli'yi hapse mahkum etti. İşte detaylar...