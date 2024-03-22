Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli'ye hapis şoku! Darp ve uyuşturucu davasında yeni gelişme! Eşi suç duyurusunda bulunmuştu...

Eda İynemli, geçen haftalarda eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşine darp uyguladığı iddiaları sonrası açılan davada mahkeme kararını verdi. Eda İynemli'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen açılan kamu davasında, mahkeme oyuncu Orçun İynemli'yi hapse mahkum etti. İşte detaylar...
Eda İynemli, geçen haftalarda eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
Olay, 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyüyünce Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.
Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirilmişti.