Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl evli kalmışlar! Kemal Sunal'ın gamzeli güzel Sümbül'ü meğer...

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi. Kemal Sunal'ın Sümbül'ü 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası sevenleri Bahar Öztan'ın hayatını araştırmaya başladı. 1 çocuk annesi Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı...