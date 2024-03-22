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Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl evli kalmışlar! Kemal Sunal'ın gamzeli güzel Sümbül'ü meğer...

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. Daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçtiğimiz aylarda yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli' olarak anılan Bahar Öztan'dan bugün acı haber geldi. Kemal Sunal'ın Sümbül'ü 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası sevenleri Bahar Öztan'ın hayatını araştırmaya başladı. 1 çocuk annesi Bahar Öztan'ın eski eşi bakın kim çıktı...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 00:48 Güncelleme 22 Mart 2024, 00:48
Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl evli kalmışlar! Kemal Sunal’ın gamzeli güzel Sümbül’ü meğer... 1

Kemal Sunal ile Doktor Civan'ım ve Ortadirek Şaban filmlerinde gönüllerde taht kuran Bahar Öztan bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl evli kalmışlar! Kemal Sunal’ın gamzeli güzel Sümbül’ü meğer... 2

ıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu Bahar Öztan'ın hastalığı nüksetmişti.

Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! 15 yıl evli kalmışlar! Kemal Sunal’ın gamzeli güzel Sümbül’ü meğer... 3

Daha önce kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan Bahar Öztan'ın 4. defa kanser tedavisi görmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

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