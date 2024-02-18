Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si Efe Koçyiğit’i koca delikanlı oldu! "Tanıyamadım" Kilolarıyla fenomen olup bir anda ortadan kaybolmuştu

Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları, son halleriyle zaman zaman magazin gündeminde yer aldı. Kutu bebek Ebrar Demirbilek'ten Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e birçok çocuk yıldızın yer aldığı program, son olarak Çitos Efe Efe Koçyiğit'le gündeme geldi. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığı yapımda Erzurum şivesi ile konuşan ve yemeğe olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Çitos Efe'nin son halini görenler, "Koca delikanlı olmuş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.
Çocuktan Al Haberi programı ile ün kazanan Muhammed Efe Koçyiğit, sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti ve 'Çitos Efe' lakabıyla hafızalara kazındı.
Sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığı yapımda Erzurum şivesi ile konuşan ve yemeğe olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Çitos Efe, programdan sonra adeta sırra kadem bastı.
Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit'i görenler ise "Koca delikanlı olmuş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu.