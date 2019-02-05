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Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

Aras Bulut İynemli'den, sevenlerini üzecek karar! Rol aldığı Çukur adlı diziden ayrılır ama şimdilik... Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin dizisine, 2 hafta ara vereceği öğrenildi. Ardından akıllara Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu? soruları geldi gelmesine ama Aras Bulut İynemli başka bir nedenden ötürü ara verecek. Aras Bulut İynemli henüz resmi olarak açıklanmasa da askere gidiyor olabilir. Yani yakın zamanda ünlülerin askerlik fotoğraflarına Aras Bulut İynemli'nin anıları eklenebilir.

05.02.2019 13:20 - Son Güncelleme: 05.02.2019 14:23
Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

ARAS BULUT İYNEMLİ ÇUKUR'DA YOK!

Aras Bulut İynemli dizisine ara veriyor. 2 hafta dizide yer almayacak oyuncu, diziye tekrar geri dönecek.

Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanacağı bir süredir konuşuluyordu.

Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 21 gün fenomen dizi Çukur'a ara vereceği ifade edildi.

Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

Ancak henüz iddialara doğrulanmadı.

Aras Bulut İynemli'den şok karar! Diziden ayrılıyor mu?(Ünlülerin askerlik fotoğrafları)

STOK SAHNELERLE YERİ DOLDURULACAK

Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı.

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