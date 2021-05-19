Aras Bulut İynemli'den 19 Mayıs gafı! Bayramları birbirine karıştırdı! İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 102'nci yılında da yurdun dört bir tarafında kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımlarıyla dikkat çekti. 'Çukur' dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok konuşulacak bir gafa imza attı. Bayramları karıştıran Aras Bulut İynemli Instagram paylaşımıyla herkesi bir anlık da olsa şaşkına çevirdi.

19.05.2021 17:26 - Son Güncelleme: 19.05.2021 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





