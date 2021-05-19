Aras Bulut İynemli'den 19 Mayıs gafı! Bayramları birbirine karıştırdı! İşte ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 102'nci yılında da yurdun dört bir tarafında kutlandı. Magazin dünyasının ünlü isimleri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımlarıyla dikkat çekti. 'Çukur' dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok konuşulacak bir gafa imza attı. Bayramları karıştıran Aras Bulut İynemli Instagram paylaşımıyla herkesi bir anlık da olsa şaşkına çevirdi.
19.05.2021 17:26
- Son Güncelleme: 19.05.2021 17:43
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli ise 19 Mayıs gafı ile dikkat çekti.
23 NİSAN'LA 19 MAYIS'I KARIŞTIRDI
9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı.
Hatasını fark eden oyuncu paylaşımı hemen sildi. Yeniden paylaşım yapan oyuncu bu sefer hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN 19 MAYIS PAYLAŞIMLARI...
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