Vav TV İzle

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

ATV'nin dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özçivit'in özel hayatı mercek altında. Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Başarılı oyuncu Burak Özçivit babasının adeta kopyası.

19.05.2021 17:57 - Son Güncelleme: 19.05.2021 17:57
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

BURAK ÖZÇİVİT BABASININ ADETA KOPYASI...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit, babası Bülent Özçivit'e olan benzerliği ile sosyal medya gündeminde... Son dönemin en çok adından söz edilen ünlü isimlerinden Burak Özçivit. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan 36 yaşındaki oyuncu dünya çapında bir şöhrete sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

Bu kadar göz önünde olunca özel hayatın merak edilmesi kaçınılmaz. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar annesi Ceyhan'ı görünce şaştı kaldı. Ceyhan Özçivit adeta genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin aileleri.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

GUPSE ÖZAY

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

GUPSE ÖZAY VE ANNESİ