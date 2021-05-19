Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e bakın! Burak Özçivit babasının adeta kopyası...

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.