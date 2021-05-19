Esra Balamir'den olay açıklama! 'Eliz Sakuçoğlu arkadaşımla birlikteyken Murat Boz'la sevgiliydi'

"BOMBAYI SÖYLÜYORUM"

Balamir, "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklamasıyla izleyenleri şoke etti. 45 yaşındaki sunucu, "Arkadaşım 'inanamıyorum bana şuradayım dedi, meğer Murat Boz'un sevgilisiymiş' şaşkınlığı yaşadı. Hayatımızın şokuydu. Eliz, o dönem Murat Boz'un stil danışmanıydı" ifadelerini kullandı.