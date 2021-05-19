Esra Balamir'den olay açıklama! 'Eliz Sakuçoğlu arkadaşımla birlikteyken Murat Boz'la sevgiliydi'
Esra Balamir'den olay açıklama! Esra Balamir, stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia da bulundu. "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklamasıyla herkesi şoke eden Esra Balamir'in ardından Murat Boz'un Eliz Sakuçoğlu ile ilişkisi yeniden gündemde yerini aldı. Murat Boz ilk olarak Eliz Sakuçoğlu ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle hafızalara kazınmıştı. Eliz Sakuçoğlu ile Murat Boz'un 2008 yılında Almanya'da evlendikleri, 2012 yılında ise Diyarbakır Adliye'sinde sessiz sakin boşandıkları ortaya çıkmıştı...
ESRA BALAMİR'DEN OLAY AÇIKLAMA!
Esra Balamir, bir süredir DJ Semih Ergün'le beraber olan Eliz Sakuçoğlu ve eski sevgilisi Murat Boz hakkında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. 'Hayatın İçinden' canlı yayınında konuşan sunucu, "Ben sana bombayı söylüyorum, hazır mısın! Bildiklerimin hepsini bazen TV'de söyleyemiyorum ama bunu söyleyeceğim" diyerek söze başladı.
"BOMBAYI SÖYLÜYORUM"
Balamir, "Eliz benim arkadaşımla çıkıyordu, ama çıkıyorlar yani. Sonra bir öğrendik ki, sabah gazeteyi bir açtım; Murat Boz'la sevgili" açıklamasıyla izleyenleri şoke etti. 45 yaşındaki sunucu, "Arkadaşım 'inanamıyorum bana şuradayım dedi, meğer Murat Boz'un sevgilisiymiş' şaşkınlığı yaşadı. Hayatımızın şokuydu. Eliz, o dönem Murat Boz'un stil danışmanıydı" ifadelerini kullandı.