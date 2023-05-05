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Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras'ı 5 kişi ancak taşıyabildi

7 yıldır birliktelik yaşayan iki oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde yollarını ayrımıştı. 2.kez ayrılan ünlü çiftten Bige Önal yaptığı açıklamada "Ayrıldık. Hassas bir dönem" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında Aras Bulut İynemli, gecelerde kuzeni ve yanındaki 3 kadınla birlikte görüntülenmişti. Aras Bulut İynemli hızla giden gece hayatına devam ederken iddiaya göre önceki akşam rezil oldu. İşte detaylar...

05.05.2023 14:43 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:43
Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras’ı 5 kişi ancak taşıyabildi

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Bige Önal ile ilişkisini bitirmesinin ardından arkadaşları ile gecelere çıkmaya başladı.

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Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras’ı 5 kişi ancak taşıyabildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk'un da olduğu arkadaş grubuyla önce Alaçatı'daki bir mekanda eğlendi sonrasında başka bir mekana geçti.

Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras’ı 5 kişi ancak taşıyabildi

Mekanda eğlenenlerden edinilen bilgiye göre ilerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran İynemli yere düştü.

Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras’ı 5 kişi ancak taşıyabildi

Kendinden geçen oyuncuyu mekandakilerin şaşkın bakışları altında 5 arkadaşı omuzlarında taşıyarak dışarı çıkarabildi.

Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras’ı 5 kişi ancak taşıyabildi

O sırada mekanda bulunan ünlü isimler arasında Kadir Doğulu, Murat Dalkılıç ve Önder Öztarhan da vardı.

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