Aras Bulut İynemli içip içip kendinden geçti yerelerde süründü! Uluorta düşen Aras'ı 5 kişi ancak taşıyabildi
7 yıldır birliktelik yaşayan iki oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz günlerde yollarını ayrımıştı. 2.kez ayrılan ünlü çiftten Bige Önal yaptığı açıklamada "Ayrıldık. Hassas bir dönem" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında Aras Bulut İynemli, gecelerde kuzeni ve yanındaki 3 kadınla birlikte görüntülenmişti. Aras Bulut İynemli hızla giden gece hayatına devam ederken iddiaya göre önceki akşam rezil oldu. İşte detaylar...
05.05.2023 14:43 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:43
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Bige Önal ile ilişkisini bitirmesinin ardından arkadaşları ile gecelere çıkmaya başladı.