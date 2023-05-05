Yargı'nın Pars savcısı hastalığıyla kahretmişti! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Aşkını işte böyle ilan etti: "Ne güzel bir gün..."
Yargı'nın Pars savcısı hastalığıyla kahretmişti! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi bakın kim çıktı. 37 yaşındaki oyuncudan geçtiğimiz aylarda üzen açıklama gelmiş ve iki sezondur yer aldığı Yargı dizisinden hastalığı nedeni ile ayrıldığı öğrenilmişti. Mehmet Yılmaz Ak, dört aydır birlikte olduğu sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
"ÜZÜLEREK AYRILIYORUM..."
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığını açıklamış ve diziye veda ettiği bilgisini üzülerek bildirmişti.
VEDA...
Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını duyurdu: "Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım"
Sevgilisi ile asansörde çektiği selfie'ye kalp emojisi koyan Mehmet Yılmaz Ak, Ella Fitzgerald'ın "Isn't It A Lovely Day" (Ne Güzel Bir Gün Değil mi?) şarkısını da ekledi. Oyuncunun sevgilisinin bir holdingde Pazarlama ve İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Tuana Erdal olduğu öğrenildi.