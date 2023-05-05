1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...
05.05.2023 14:23 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:23