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Haberler Magazin 1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

1 değil 2 değil Mert'e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Mert Ramazan Demir son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Mert Ramazan Demir'in özel hayatı merak ediliyor. Instagram'da bile zar zor fotoğraf paylaşan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyanın eline düştü. 5 kardeş olduğu bilinen Mert Ramazan Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği inanılmaz. İşte detaylar...

05.05.2023 14:23 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:23
1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle popülerlik kazanan oyuncu Mert Ramazan Demir son günlerin hakkında en çok araştırma yapılan ismi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Mert Ramazan Demir'in boyu 178, kilosu 73, burcu ise Yay'dır.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği akıl alır gibi değil. İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

1 değil 2 değil Mert’e tam 5 kardeş! Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi birbirinin kopyası gibi! İşte anne baba ve ailesi

BÜŞRA DEVELİ VE KARDEŞİ

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