Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...

Herkes Arap zannediyor ama... Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celal Yonat bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde oynayan Arap Celal lakaplı Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Arap Celal aslen nereli?

19.09.2019 22:21 - Son Güncelleme: 19.09.2019 22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





