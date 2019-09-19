Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...
Herkes Arap zannediyor ama... Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve herkesin Arap Celal olarak tanıdığı Celal Yonat bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde oynayan Arap Celal lakaplı Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Arap Celal aslen nereli?
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinde Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra tekrar gündem oldu. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?