Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan'dan yeni paylaşım! “Benim yavruma...” Bebeğinin dış görünüşüyle ilgili yorumlara fena patlayıp hastalığını açıklamıştı

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), geçen günlerde Amin Badıkan adını verdikleri oğullarının 1'nci yaş gününü organize ettikleri bir partiyle kutladı. Doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Arzu Doğan ise bebeğinin dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara dayanamadı ve Amin Badıkan'ın hastalığını ilk kez açıkladı. Açıklamasıyla uzun süre gündem olan Doğan'dan yeni paylaşım geldi. İşte detaylar...