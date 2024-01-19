Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan'dan yeni paylaşım! “Benim yavruma...” Bebeğinin dış görünüşüyle ilgili yorumlara fena patlayıp hastalığını açıklamıştı

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), geçen günlerde Amin Badıkan adını verdikleri oğullarının 1'nci yaş gününü organize ettikleri bir partiyle kutladı. Doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Arzu Doğan ise bebeğinin dış görünüşüyle ilgili yapılan yorumlara dayanamadı ve Amin Badıkan'ın hastalığını ilk kez açıkladı. Açıklamasıyla uzun süre gündem olan Doğan'dan yeni paylaşım geldi. İşte detaylar...
Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ve çiftin Amin Badıkan adını verdikleri bir oğulları oldu.
Badıkan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçen günlerde oğullarının 1. yaş gününü kutladı.
Doğum günü partisinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Arzu Doğan'a oğlunun burnuyla ilgili birçok yorum yapıldı.