Avustralya’daki evini kapatıp Türkiye’ye yerleşmişti! Tanyeli’nin yeşillikler içindeki evine bakın! Hem sade hem şık...

Pankreas kanserine yakalandıktan sonra Avustralya'daki evini kapatıp Türkiye'ye yerleşen ünlü oryantal Tanyeli, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Ünlü oryantal, şimdi ise yeşillikler içindeki evinin kapılarını açarak gündem oldu. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programa konuk olan Tanyeli, hem sade hem şık olan evinin her detayını izleyicilerle paylaştı. İşte Tanyeli'nin evi...
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, dün bir magazin programına konuk olarak son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Ameliyat yolu kapandı" diyerek yaşadıklarını anlatan Tanyeli, şimdi ise başka bir programa konuk olarak evinin kapılarını izleyicilere açtı.
Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programa konuk olan Tanyeli, hem sade hem şık olan evinin her detayı dikkat çekti.