Arabeskin romantik ismi Hakan Altun’dan Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici itirafı! İlk kez anlattı! “Sanki yeni başlamışım gibi...”
Hani Bekleyecektin, Duyanlara Duymayanlara, Aşk Bahçemsin, Gül Belalıdır ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Hakan Altun, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlenen Altun, partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte Hakan Altun'un o açıklaması...
25.10.2022 01:42 - Son Güncelleme: 25.10.2022 01:43
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda An Epic Symphony Orkestrası ile sahne alan Hakan Altun, konser öncesi verdiği röportajla dikkat çekti.
Özel hayatından sahne yaşamına birçok konuda konuşan Altun, partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile ilgili de dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Hakan Altun, Magazin D'den Asiye Acar'a verdiği röportajda geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili konuştu.